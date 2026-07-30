Cecilia Cortés espera su vehículo tras conflicto con la agencia MG

A casi dos meses de haber ingresado su vehículo a la Agencia MG, Cecilia Cortés Morales denunció que continúa sin recibir su automóvil, luego de que surgiera una controversia entre la agencia, la aseguradora Quálitas y Grúas Lozano sobre el origen de un daño detectado durante la reparación.

La afectada explicó que el 15 de junio quedó varada cuando se dirigía a su trabajo debido a las lluvias registradas en la ciudad, sobre la avenida Montessori. Tras comunicarse con la agencia, recibió un número de asistencia vial y una unidad de Grúas Lozano trasladó el automóvil hasta el taller.

Indicó que el vehículo ingresó con un dictamen de "inundación nivel 1", emitido por Quálitas, por lo que el ajustador determinó la sustitución del motor. Como parte del proceso, señaló que el 30 de junio pagó alrededor de 20 mil pesos por concepto de deducible y demérito, monto solicitado por la aseguradora para continuar con la reparación.

Sin embargo, aseguró que cuando esperaba la entrega de la unidad, el 18 de julio personal del área de siniestros de la agencia le envió por WhatsApp fotografías de las bielas del vehículo y le informó que estaban dobladas, atribuyendo el daño a la maniobra realizada por la empresa de grúas. Cortés Morales rechazó esa versión al considerar que las piezas mostradas presentan un desgaste que, a su juicio, no corresponde a un vehículo MG5 modelo 2023, cuyo valor factura asciende a 349 mil 900 pesos.

"Mi carro nunca sufrió un choque ni un impacto. El único incidente fue haber quedado varado por el agua. Las bielas se doblan por un golpe fuerte y mi vehículo nunca tuvo uno", afirmó.

La denunciante explicó que solicitó la intervención de Quálitas, cuyo representante en el caso es Daniel Valdés, aunque aseguró que la aseguradora no ha emitido una resolución, pese a que, dijo, el plazo de respuesta era de 72 horas. Asimismo, informó que Grúas Lozano le notificó que no asumirá el costo de las bielas, al sostener que ese tipo de piezas no pueden dañarse durante el arrastre de un vehículo y que la maniobra realizada no pudo ocasionar ese desperfecto.

Ante ello, Cecilia Cortés considera que la responsabilidad corresponde a la agencia, la cual, afirmó, hasta el momento no le ha informado cuándo le entregará el automóvil. Añadió que, pese a permanecer sin vehículo desde el siniestro, continúa cubriendo puntualmente la mensualidad del crédito, de aproximadamente 7 mil 100 pesos, además de los gastos que representa trasladarse diariamente mediante plataformas de transporte. También señaló que la gerencia de la agencia no le ofreció un vehículo sustituto durante el tiempo que su automóvil ha permanecido en el taller.

La afectada informó que ya recibió asesoría jurídica y analiza presentar una demanda civil y mercantil contra la agencia si el conflicto no se resuelve, aunque manifestó que primero busca una solución por la vía del diálogo. "Yo no quisiera llegar a una demanda. Lo único que quiero es que la agencia cumpla con su responsabilidad y me entregue mi vehículo", expresó.

Hasta el momento, la agencia no ha informado una fecha para la entrega de la unidad.