AHMSA Monclova: Listados finales de créditos laborales disponibles para trabajadores

Los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) cuentan con un plazo de 10 días hábiles para presentar las manifestaciones que consideren necesarias respecto a los listados finales de créditos laborales, informó el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

El periodo para inconformarse o realizar observaciones concluirá el próximo 28 de agosto de 2026, de acuerdo con un nuevo acuerdo emitido dentro de los concursos mercantiles 19/2023 y 77/2022, correspondientes a AHMSA y MINOSA.

El juzgado confirmó que los listados finales donde se establece el cálculo de los créditos laborales preferentes y no preferentes ya se encuentran disponibles para consulta de los trabajadores.

La información puede revisarse a través de los mecanismos establecidos por la sindicatura de AHMSA, mediante su página de internet, oficinas y números telefónicos habilitados para atención a los trabajadores.

Además, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) mantiene disponibles los listados finales en su plataforma digital, mientras que también serán publicados en las pizarras del Instituto Federal de Defensoría Pública en la Ciudad de México y en las delegaciones de Coahuila, Zacatecas, Chihuahua y Durango.

El acuerdo, firmado por la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, establece que los trabajadores deberán revisar la información y, en caso de considerar necesario realizar alguna precisión, presentar sus manifestaciones dentro del plazo señalado.

La sindicatura informó que continuará atendiendo las determinaciones emitidas por la autoridad judicial y mantendrá informados a los trabajadores sobre los avances del procedimiento concursal.