Incertidumbre en la subasta de AHMSA: Cargill y Afirme no llegan a acuerdos

La posible falta de acuerdos entre los postores interesados en los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) podría provocar una disminución en el valor de la empresa y afectar directamente a la clase obrera, advirtió Ervey Valenzuela de la Torre, líder de un grupo de ex trabajadores de la siderúrgica.

De acuerdo con información extraoficial, señaló, las empresas Cargill y Afirme no habrían cedido en algunos puntos del proceso, situación que generaría incertidumbre previo a la subasta programada para el próximo 25 de septiembre.

"Ya no hay credibilidad hacia esa subasta que se va a generar ese día", expresó Valenzuela de la Torre, al considerar que la falta de acuerdos representa un riesgo para el futuro de la operación.

El dirigente obrero explicó que, según especialistas, si no se concretan los acuerdos entre los postores, la metalúrgica podría perder valor hasta por alrededor de 800 millones de dólares.

"¿Quiénes son los afectados? Todos, pero principalmente la clase obrera", afirmó.

Valenzuela de la Torre cuestionó que autoridades y responsables del proceso no informen con claridad sobre las condiciones que enfrenta la empresa previo a la subasta.

A pesar de la incertidumbre, llamó a los trabajadores a mantenerse firmes en la defensa de sus derechos laborales y esperar que la venta de la empresa permita avanzar en el pago de los adeudos pendientes.

"Hay que luchar por nuestros pagos. No hay que dejar de luchar porque 40 años de prestar servicio a AHMSA no fueron en vano", señaló.