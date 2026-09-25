Carlos Villarreal mejora servicios públicos en Monclova: bacheo y limpieza

Con el objetivo de mantener una ciudad en mejores condiciones y atender de manera oportuna las necesidades de la población, del 18 al 24 de septiembre el gobierno municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, a través de La Ola Monclovense, continuó con las acciones diarias de trabajos de bacheo, reparación de roturas de SIMAS, alumbrado público, atención a peticiones ciudadanas, mantenimiento de áreas deportivas y espacios públicos, rehabilitación de circuitos de alumbrado y atención a instituciones educativas, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Durante la semana se repararon 501 baches y 158 roturas de SIMAS, con una cobertura total de 2 mil 171.49 metros cuadrados, además de la instalación de 46 luminarias LED sobre el bulevar San José. También fueron atendidas 88 peticiones ciudadanas, se realizaron trabajos de mantenimiento en tres espacios deportivos y áreas verdes, se rehabilitaron dos circuitos de alumbrado público y se brindó atención a dos instituciones educativas.

Como parte de las acciones de limpieza y atención a los espacios públicos, a través de La Ola Monclovense se realizó el retiro de 140 toneladas de residuos sólidos urbanos en la colonia Colinas, reforzando las labores para mejorar las condiciones de este sector.

"Seguimos trabajando todos los días para atender las necesidades de las colonias y mejorar los servicios que reciben las familias. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y el trabajo de nuestro equipo, estamos dando respuesta a las peticiones ciudadanas y avanzando en las acciones que necesita Monclova", señaló el alcalde.

El gobierno municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobierno del estado y de manera cercana con la ciudadanía, fortaleciendo los servicios públicos, atendiendo las necesidades de las colonias para seguir construyendo una mejor ciudad para las familias de Monclova.