Escándalo en el Centro: Agreden y amenazan a Policías

MONCLOVA, COAH.— Lo que comenzó como un simple reporte de un hombre escandalizando afuera de un domicilio terminó convirtiéndose en una violenta agresión contra elementos municipales, derivando en la detención de tres personas en la colonia Zona Centro.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:20 horas, cuando elementos preventivos fueron enviados a la calle Florencia, luego de que vecinos reportaron a un sujeto desconocido que se encontraba en mal estado y consumiendo alcohol frente a una vivienda ajena. Al llegar, los oficiales localizaron al hombre, quien sostenía una bebida alcohólica y mostraba una actitud desafiante.

Al intentar entrevistarlo para saber qué hacía en la zona y si pertenecía al domicilio, el individuo respondió con amenazas e insultos, elevando de inmediato el nivel de riesgo para los oficiales.

Ante su agresividad, los policías procedieron a asegurarlo; sin embargo, en ese momento salió otro hombre del interior del domicilio y se lanzó directamente contra uno de los oficiales, tomando a uno del cuello y provocándole una lesión en la zona lateral.

En medio del forcejeo y mientras los oficiales intentaban controlar la situación, una mujer también salió del inmueble y comenzó a intervenir de manera hostil, sumándose a las amenazas contra los agentes que intentaban contener a los dos agresores.

Con apoyo entre los oficiales, finalmente lograron someter a las tres personas involucradas. Los detenidos fueron identificados como Alex Pérez, de 26 años; Rodrigo Elizondo Pérez, de 34 años; y Evelyn Hernández, de 19 años, todos habitantes del mismo domicilio en la calle Florencia.

Los tres fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal para luego ser turnados al Ministerio Público, señalados por su probable participación en los delitos de amenazas, lesiones y lo que resulte.

El oficial agredido fue valorado médicamente luego de presentar una lesión ocasionada durante el forcejeo.