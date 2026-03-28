Chocan y abandonan vehículo en Múzquiz; investigan posible vínculo con policía

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante la madrugada de este sábado, un vehículo fue localizado chocado y abandonado tras impactarse contra un árbol a un costado del bulevar Melchor Múzquiz, lo que generó la movilización de las autoridades policiacas.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, encabezados por el director José Ponce Sánchez, acudieron al lugar luego de recibir el reporte sobre lo sucedido, verificando que la unidad había quedado sin ocupantes.

El automóvil, un Dodge Charger color negro, presentó daños considerables en el costado izquierdo tras la colisión. De manera extraoficial trascendió que el vehículo pertenece a un elemento policiaco de la preventiva municipal, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Tras las diligencias correspondientes, la unidad fue remolcada y trasladada a un corralón de la localidad, donde permanecerá bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

Las autoridades no han informado si hubo personas lesionadas en el incidente, por lo que se espera que en las próximas horas se brinde mayor claridad sobre las circunstancias en que ocurrió el choque y el abandono del vehículo.