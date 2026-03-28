Concluye con éxito "El Pañatón" 2026 en la Carbonífera

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Con gran éxito finalizó en la Cuenca Carbonífera el Pañatón 2026 del DIF Coahuila, una iniciativa impulsada por la presidenta honoraria, la ingeniera Liliana Salinas Valdés.

Este proyecto, descrito como noble y profundamente humano, logró sensibilizar a la comunidad y fomentar la empatía hacia quienes más lo necesitan.

La doctora Zaide Habib Castillo, coordinadora regional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, informó que la colecta realizada durante todo un mes superó las expectativas gracias al esfuerzo conjunto de instituciones, empresas y ciudadanía. Destacó que la suma de voluntades permitió alcanzar una meta más en beneficio de la población vulnerable.

"Gracias a todos y a cada uno de los que hicieron posible esta colecta", expresó Habib Castillo, subrayando la importancia del trabajo en equipo. La funcionaria reconoció la participación activa de instituciones educativas, empresarios, funcionarios y servidores públicos que se sumaron a esta causa.

Asimismo, resaltó el compromiso mostrado por la sociedad civil, asociaciones y centros educativos, destacando la participación también de los tecnológicos de la región y la Escuela Normal Experimental, cuya colaboración fue fundamental para el éxito del Pañatón 2026.

La coordinadora regional del DIF reiteró que acciones como esta reflejan la solidaridad y generosidad que caracterizan a la comunidad de la Región Carbonífera.

Aseguró que, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se continuarán impulsando programas que fortalezcan el apoyo a las familias que más lo requieren.