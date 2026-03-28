Denuncian daños y robo en viviendas en construcción en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Varias familias de la colonia Ampliación Humberto Moreira denunciaron públicamente los daños ocasionados en sus patrimonios en construcción, señalando que habrán de proceder legalmente contra quien o quienes resulten responsables de estas acciones.

Una de las afectadas, Juanita Zamora, mostró evidencias sobre las condiciones en que quedó la obra de un cuarto en construcción. La sospecha recae en un individuo identificado como César "N", así como en uno de sus hermanos, quienes podrían estar relacionados con los hechos.

En el terreno afectado quedaron huellas de neumáticos, aparentemente de un camión, lo que coincide con la información de que el hermano del presunto responsable labora en una empresa de transportes, situación que refuerza las sospechas de una de las partes afectadas.

Cabe señalar que los daños son considerables, pues además de las afectaciones a las estructuras en construcción, también se reporta el robo de material, lo que incrementa la preocupación de las familias que buscan proteger su patrimonio.

Ante esta situación, los afectados exigieron que las autoridades actúen de manera inmediata y que se realicen las investigaciones correspondientes conforme a derecho, con el fin de esclarecer los hechos y sancionar a quienes resulten responsables.