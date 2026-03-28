Policía evita tragedia en Múzquiz; rescatan a hombre en lo alto de monumento

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un varón, bajo los efectos de una sustancia tóxica, puso en riesgo su vida al subir al monumento en honor a los fundadores de Múzquiz, ubicado en la plaza del mismo nombre.

La situación generó alarma entre los presentes, quienes observaron cómo el individuo se encontraba en una posición peligrosa en lo alto de una de las columnas.

Por fortuna, cerca de las 14:30 horas de ayer, elementos de la Guardia Civil Municipal que realizaban un recorrido de presencia y vigilancia se percataron de lo ocurrido.

La rápida reacción de los uniformados permitió activar un operativo para salvaguardar la integridad del ciudadano.

El profesor Carlos Mendoza Vargas, a cargo de la corporación, coordinó las acciones junto con su equipo, demostrando la importancia de la vigilancia constante en espacios públicos.

Acciones de la autoridad

La intervención fue decisiva para evitar que el incidente terminara en una tragedia. La oficial Rosa García Rodríguez fue quien tomó la iniciativa y, aplicando la capacitación recibida en protocolos de crisis, logró acercarse al individuo y ponerlo a salvo.

Su valentía y determinación fueron reconocidas por las autoridades municipales, quienes destacaron su compromiso con la ciudadanía.

Impacto en la comunidad

Este hecho resalta la relevancia de la preparación y el profesionalismo de los elementos de la Guardia Civil en Múzquiz, quienes, bajo la dirección de sus mandos, mantienen activa la protección de la comunidad.

La pronta respuesta ante estos hechos, que no pasaron a mayores, reafirma la confianza de la población en la Guardia Civil Municipal.