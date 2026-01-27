Identifican responsables de daños en infraestructura deportiva: Eleuterio López

La Policía Municipal logró identificar a los responsables de diversos daños ocasionados a infraestructura deportiva del municipio, ya sea por accidentes viales o por actos vandálicos, luego de que durante el pasado fin de semana se registrara un nuevo incidente en una cancha deportiva recientemente construida.

Colonia 5 de Abril: daños en cancha deportiva tras accidente vial

En este último caso, ocurrido en la colonia 5 de Abril, un vehículo se impactó contra la cancha, derribando parte de la estructura de concreto a la altura de la portería, además de dañar varias bancas del área deportiva.

Al respecto, Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública, informó que no hay personas detenidas, sin embargo, se establecieron convenios para la reparación del daño. Señaló que actualmente el caso se encuentra en la etapa de cotización y valoración de los daños, proceso que se realiza de manera conjunta entre los departamentos de Seguridad Pública y Obras Públicas, con el fin de formalizar los acuerdos correspondientes y deslindar responsabilidades.

El funcionario explicó que, en uno de los casos, mediante labores de investigación, se logró que los responsables aceptaran haber causado daños en los baños de una unidad deportiva ubicada en la colonia Palmeras. En otro hecho, una persona se presentó de manera voluntaria para reconocer que ocasionó daños en una unidad deportiva y asumió su responsabilidad. Asimismo, se identificó a otra persona que sustrajo arbotantes, quien también será incluida en el proceso de reparación.

Actualmente, las autoridades continúan con la cotización de los trabajos necesarios para la reparación de los daños, con el objetivo de que la infraestructura deportiva afectada sea restaurada a la brevedad.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía a cuidar los espacios públicos, los cuales están destinados al uso y beneficio de la comunidad, y advirtieron que cualquier daño será investigado para garantizar la reparación correspondiente.