Audiencia revela detalles del acuerdo reparatorio en caso de agresión en restaurante

A casi un año de que el empresario restaurantero Víctor "N" fuera brutalmente golpeado con una botella de Buchanan´s por Samuel Santiago "N", alias "Sami", el caso continúa en proceso, y aunque el imputado pidió disculpas públicas antes de la audiencia, se negó a cubrir la reparación del daño en los términos exigidos por la víctima.

La agresión ocurrió la madrugada del 8 de octubre de 2023 en un restaurante bar ubicado sobre la calle Iturbide, en la zona centro de cuatro Ciénegas. Según el expediente penal 619/2024, Samuel llegó acompañado de un hombre apodado "La Borrega", y tras una discusión, golpeó a la víctima en el rostro con una botella, provocándole la pérdida de al menos dos dientes en el momento, mientras que otros dos se aflojaron, además de causar destrozos en el local.

Durante la audiencia celebrada en la Sala Uno del Centro de Justicia Penal, el imputado reconoció el hecho y dijo estar dispuesto a llegar a un acuerdo reparatorio "justo", señalando que desde entonces ha cumplido con medidas cautelares como firmar periódicamente. Incluso ofreció una disculpa a la víctima, reconociendo que "eso fue lo que me faltó hacer desde el principio", y recordó que ambos eran amigos antes del incidente.

No obstante, Samuel Santiago sólo ofreció pagar 40 mil pesos por los daños, asegurando que el golpe no fue tan severo como lo describe la víctima. Por su parte, la defensa argumentó que el afectado ya tenía un problema previo en la dentadura, relacionado con la diabetes, según un dictamen emitido por su dentista particular.

Víctor "N" rechazó la cantidad ofrecida, al considerar que el golpe aceleró el deterioro de su salud bucal. Afirmó que hasta ahora ha gastado 140 mil pesos en tratamientos y que estos aún no concluyen, por lo que está solicitando una reparación del daño de hasta 500 mil pesos.

Ante la falta de acuerdo, el juez dio una nueva oportunidad para intentar una salida alterna antes de irse a juicio oral. Se fijó el 01 de octubre a las 13:30 horas como fecha para continuar con el diálogo entre las partes y posiblemente alcanzar un arreglo.