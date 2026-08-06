Agua turbia en Frontera por reparación de fuga de SIMAS

La presencia de agua turbia reportada en diversas colonias del municipio de Frontera fue ocasionada por el ingreso accidental de arena a la red de distribución durante la reparación de una fuga en el cruce del libramiento Carlos Salinas y la avenida Industrial, así lo indicó personal de SIMAS Monclova-Frontera.

Se informó que en días pasados se reportó una fuga en esta intersección, por lo que personal acudió a realizar las maniobras de reparación, que se realizaron sin detener los equipos, con el propósito de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Esto provocó que ingresara arena a la línea de distribución y se diera la coloración turbia en algunos sectores del municipio; sin embargo, se aseguró que el suministro no perdió sus condiciones de calidad, ya que permaneció clorado y podía utilizarse para las actividades domésticas.

Representantes de SIMAS informaron que las condiciones del agua reportadas por los vecinos desaparecen conforme el agua circula por la red y se desechan los residuos que ingresaron durante los trabajos de reparación.

Luego de los reportes ciudadanos, personal del Departamento de Calidad del Agua y del laboratorio de SIMAS realizaron inspecciones en distintos domicilios para constatar las condiciones del suministro y descartar alguna otra anomalía.

De acuerdo con los resultados, la coloración del agua obedeció únicamente al ingreso de arenilla durante la reparación de la fuga y no a un problema relacionado con la calidad del agua.

El organismo recomendó a los usuarios dejar correr el agua durante algunos minutos para facilitar la salida de los residuos acumulados en las tuberías mientras el servicio recupera por completo sus condiciones habituales.