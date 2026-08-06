Mejora Coahuila ofrece minisplits a bajo costo en Monclova

Mejora Coahuila alista para Monclova el programa de minisplits subsidiados, con equipos que tendrán precios de entre 4 mil 500 y 5 mil 500 pesos, informó Ezra Cavazos, coordinadora municipal.

La funcionaria señaló que los precios representan un ahorro cercano al 50 por ciento respecto al costo de estos equipos en el mercado, en apoyo a la economía de las familias ante la llegada de las altas temperaturas.

Explicó que los minisplits estarán disponibles en capacidades de una tonelada y media y dos toneladas, mientras que los equipos inverter tendrán un costo de hasta 5 mil 500 pesos, dependiendo de las características y del pedido.

Cavazos indicó que esta semana se realizará la apertura del programa en el municipio que corresponda, una vez que el gobernador haga el anuncio correspondiente.

Mientras tanto, el programa de materiales a bajo costo de Mejora Coahuila continúa abierto. Los lunes, miércoles y viernes se realizan los llamados Mercaditos a Bajo Costo, además de que este miércoles se llevará a cabo uno en el sector sur de Monclova.

En estas jornadas también participan dependencias que se suman a los servicios para las familias, entre ellas aquellas relacionadas con el predial y vacunación.

La coordinadora municipal explicó que para adquirir los productos únicamente se requiere presentar identificación y comprobante de domicilio.

Añadió que, en caso de que una familia no pueda trasladar de inmediato el equipo o material adquirido, Mejora Coahuila puede apoyar con el transporte.

"Mejora no se dedica a la venta, no somos una ferretería", señaló Cavazos, al destacar que el objetivo del programa es facilitar a los ciudadanos el acceso a artículos a menor costo y apoyar la economía familiar.