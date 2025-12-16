Roberto Ramírez aclara: Aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre

Empresas tienen hasta antes del 20 de diciembre para realizar el pago de aguinaldo a sus trabajadores de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y no solo las empresas, sino todos los patrones, ya sean personas físicas o morales, están obligados a realizar el pago.

El director del Centro de Justicia y Conciliación Laboral en la región Centro, Roberto Ramírez, mencionó que a nivel local son pocas las quejas que se reciben al año por el incumplimiento de pago. "Por lo general, cada año recibimos solo dos o tres quejas relacionadas con el pago del aguinaldo, en donde principalmente los patrones suelen argumentar la falta de recursos o problemas de solvencia".

Roberto Ramírez informó que en la región Centro, las empresas cumplen con el pago de esta prestación en tiempo y forma, incluso algunas empresas ya hicieron el pago desde el pasado mes de noviembre. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo se establece que se tienen que pagar 15 días de salario como aguinaldo, de acuerdo a la ley, y todos los trabajadores que hayan prestado sus servicios durante el año tienen derecho a recibir su aguinaldo, aunque sea de manera proporcional al tiempo laborado.

Así mismo comentó que en la ley establece que el pago se debe realizar antes del 20 de diciembre, por lo que el pago debe ser a más tardar el 19 de diciembre como fecha límite para entregarlo. Informó que los trabajadores cuentan con un plazo de un año para reclamar el aguinaldo no pagado, tiempo que se extiende hasta diciembre de 2026, y recordó que este derecho aplica incluso para quienes no laboraron el año completo.