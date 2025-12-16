Edgar Ibarra celebra Villancicos 2025 en Múzquiz con gran éxito

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con gran entusiasmo y participación se llevó a cabo el programa "Villancicos 2025" en la emblemática plaza Hidalgo del Pueblo Mágico de Múzquiz, donde se ubica Villamagia.

El evento, que contó con la participación de la escuela primaria Miguel Hidalgo, fue calificado como un rotundo éxito por su director, Edgar Humberto Ibarra Ibarra.

El docente destacó que cerca de 407 estudiantes de la zona escolar 303 fueron los protagonistas de esta celebración navideña, cuyo objetivo principal fue fomentar la paz, la unidad y la armonía familiar entre la comunidad escolar y los asistentes.

"Fue un evento que nos llenó de alegría y esperanza", expresó el maestro Ibarra Ibarra.

Cada grado escolar presentó un número artístico, permitiendo que niñas y niños se integraran en diversas actividades como bailes, danzas, recitales de poemas y demostraciones de habilidades lingüísticas en otros idiomas.

La diversidad de presentaciones reflejó el talento y la creatividad de los estudiantes, quienes se prepararon con entusiasmo y anticipación durante semanas.

Además, el evento contó con la participación especial de los clubes de danza y las bastoneras, quienes aportaron colorido y energía al programa.

El director reconoció el compromiso de los docentes, cuyo apoyo fue fundamental para la organización y éxito del evento.

"Villancicos 2025" no solo fue una muestra del talento estudiantil, sino también un espacio de convivencia familiar y comunitaria que reafirma el espíritu navideño en Múzquiz.

La comunidad educativa celebró con orgullo esta jornada que, sin duda, quedará en la memoria de todos los asistentes.