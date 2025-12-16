Villa de Palaú: adultos mayores disfrutan de festival artístico de la Misión Cultural

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Como parte del cierre de sus actividades del año 2025, la Misión Cultural Número 171 organizó una emotiva convivencia dedicada especialmente a los adultos mayores de la Villa de Palaú, reafirmando su compromiso con la inclusión, el respeto y el reconocimiento a quienes han forjado el camino de la comunidad.

Docentes y alumnos de la Misión Cultural prepararon con esmero un festival artístico lleno de sensibilidad y alegría en el salón de jubilados y pensionados Delegación 321. Durante el evento, los asistentes disfrutaron de declamaciones poéticas, tradicionales villancicos y la interpretación musical de una alumna, quien con su voz ambientó el encuentro y tocó los corazones de los presentes.

"La idea es hacerlos sentir apapachados, queridos, y que sepan que la sociedad, a través de la Misión Cultural, reconoce ese legado que tienen a lo largo de su vida", expresaron los organizadores, destacando la importancia de brindar espacios de convivencia y afecto a los adultos mayores.

Además del programa artístico, los abuelitos y abuelitas en la Posada Navideña, no faltaron los cantos, la alegría y el calor humano. Como muestra de cariño, se les entregaron bolsitas con dulces navideños y regalos sorpresa, provocando sonrisas y momentos de gratitud entre los asistentes.

Con esta actividad, la Misión Cultural Número 171 no solo concluye su ciclo anual, sino que también reafirma su vocación de servicio y su papel como puente entre generaciones, sembrando valores de empatía, respeto y comunidad en sus estudiantes.