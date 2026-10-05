Aclara AHMSA que retiro de equipo en la madrugada respondió a un mandato judicial

El retiro de una grúa del interior de Altos Hornos de México (AHMSA) ejecutado durante la madrugada de este lunes respondió al cumplimiento de un mandato judicial y no a una maniobra irregular, aclaró la directiva de la empresa a través de un comunicado oficial.

La siderúrgica precisó que la diligencia se llevó a cabo con la debida autorización de la autoridad competente, bajo la conducción de personal del Juzgado Cuarto de Distrito y con el auxilio de las fuerzas de seguridad pública, destacando la presencia de elementos de la Guardia Nacional.

Recuperación de equipo arrendado

De acuerdo con el informe de la empresa, el equipo recuperado pertenece a la firma Bravo Montacargas y se encontraba en calidad de arrendamiento en las instalaciones de AHMSA. La intervención legal tuvo como único fin restituir la posesión de la maquinaria a su legítimo propietario tras la reclamación formal presentada en tribunales.

Con esta postura, la administración de AHMSA busca desestimar los señalamientos sobre presuntos actos fuera de la norma en el acceso a la planta, ratificando que la actuación del personal judicial y de resguardo federal se apega estrictamente al procedimiento legal establecido.