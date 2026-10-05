Retiran montacargas de AHMSA con apoyo de actuario

Durante la madrugada de este lunes, la empresa Montacargas Bravo retiró un equipo de las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA), en la Puerta 4, con apoyo de un actuario del Juzgado Cuarto de Distrito y elementos de la Guardia Nacional.

La diligencia se llevó a cabo alrededor de las 4:30 horas y, a diferencia de los dos intentos anteriores, en esta ocasión no hubo presencia de ex obreros de AHMSA para impedir el retiro del equipo.

La actividad se realizó con la anuencia del personal de seguridad de la empresa y, de acuerdo con la información proporcionada, habría sido del conocimiento de directivos en activo.

También se señala que el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez pudo haber estado enterado de esta acción.

Recuperación del equipo de Montacargas Bravo

Con el operativo de este lunes, Montacargas Bravo recuperó el equipo que había intentado retirar anteriormente sin éxito debido a la oposición de ex trabajadores.

En un inicio se señaló que el montacargas tenía un costo de 20 millones de dólares; posteriormente, la cifra fue modificada a 20 millones de pesos.

Postura de los ex trabajadores de AHMSA

La postura de los ex trabajadores de AHMSA ha sido que no permitirán el retiro de ningún equipo del interior de la empresa, ya sea propiedad de AHMSA o de terceros, hasta que se resuelva la situación relacionada con la compraventa de Altos Hornos de México.

En esta ocasión, el retiro se realizó sin la presencia de los ex obreros que anteriormente habían impedido la salida del equipo.