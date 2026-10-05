Contactanos
Coahuila

Retiran montacargas de AHMSA por orden judicial

Durante la madrugada del 5 de octubre, un montacargas fue retirado de AHMSA por orden judicial y con apoyo de la Guardia Nacional.

Por Diana Ortiz - 05 octubre, 2026 - 10:22 a.m.
Montacargas retirado de las instalaciones de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V., en cumplimiento de una orden judicial.
Montacargas retirado de las instalaciones de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V., en cumplimiento de una orden judicial.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MONCLOVA, COAH.- Durante la madrugada del lunes 5 de octubre fue retirado de las instalaciones de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. un montacargas propiedad de Bravo Montacargas, en cumplimiento de una orden judicial.

      De acuerdo con el reporte del personal de seguridad, aproximadamente a las 02:45 horas se presentaron representantes de Bravo Montacargas y personal del Juzgado Cuarto de Distrito, acompañados por elementos de la Guardia Nacional en tres unidades, para ejecutar la diligencia.

      Recuperación del montacargas

      La empresa propietaria contaba previamente con autorización judicial para recuperar el equipo. Sin embargo, los intentos anteriores de entrega habían sido impedidos por trabajadores que mantenían bloqueados los accesos de la siderúrgica.

      El personal judicial ingresó a las instalaciones para realizar la diligencia y, a las 06:33 horas, se registró la salida del montacargas por la Puerta 4.

      Cumplimiento de la orden judicial

      El retiro se efectuó en cumplimiento de la orden judicial para devolver a Bravo Montacargas el equipo que había reclamado.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados