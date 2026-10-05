Retiran montacargas de AHMSA por orden judicial

MONCLOVA, COAH.- Durante la madrugada del lunes 5 de octubre fue retirado de las instalaciones de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. un montacargas propiedad de Bravo Montacargas, en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con el reporte del personal de seguridad, aproximadamente a las 02:45 horas se presentaron representantes de Bravo Montacargas y personal del Juzgado Cuarto de Distrito, acompañados por elementos de la Guardia Nacional en tres unidades, para ejecutar la diligencia.

Recuperación del montacargas

La empresa propietaria contaba previamente con autorización judicial para recuperar el equipo. Sin embargo, los intentos anteriores de entrega habían sido impedidos por trabajadores que mantenían bloqueados los accesos de la siderúrgica.

El personal judicial ingresó a las instalaciones para realizar la diligencia y, a las 06:33 horas, se registró la salida del montacargas por la Puerta 4.

Cumplimiento de la orden judicial

El retiro se efectuó en cumplimiento de la orden judicial para devolver a Bravo Montacargas el equipo que había reclamado.