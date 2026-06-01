AHMSA autoriza retiro de computadoras: trabajadores se oponen

La autorización para retirar decenas de computadoras y un montacargas de las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA) generó preocupación entre trabajadores, quienes consideran que cualquier movimiento de activos debe esperar hasta que la empresa sea vendida a un nuevo propietario.

¿Qué declararon los trabajadores sobre la autorización?

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático, señaló que estuvo presente en la audiencia entre el síndico del concurso mercantil y la jueza encargada del caso, donde se autorizó la salida de dicho equipo. Sin embargo, insistió en que la prioridad debe ser concretar la venta de la siderúrgica para garantizar su reactivación.

"Ya no necesitamos más demora. Yo estoy de acuerdo que tal vez hay equipos que tienen otros dueños y están en arrendamiento, pero no van a servir, ni con resolución judicial se permitirá. Ellos acaban de decir que la subasta está con facilidades para que la empresa sea vendida y es lo que todos quieren, que se venda y que se reactive Altos Hornos de México. Lo que queremos es que ya se dé una solución, que se esperen cuando haya un nuevo dueño y saquen esos equipos", expresó.

Acciones de los trabajadores de AHMSA

Las declaraciones surgen luego de que obreros disidentes que mantienen bloqueados los accesos de AHMSA advirtieran que continuarán con la resistencia para impedir la salida de bienes de la empresa. Los trabajadores consideran que la extracción de computadoras, maquinaria o cualquier otro activo podría afectar el valor de la siderúrgica de cara a una eventual subasta.

Leija Escalante recordó que anteriormente el síndico del concurso mercantil habría asegurado que no se retirarían bienes de AHMSA antes de concretarse la venta de la empresa, por lo que la autorización para mover equipo ha provocado inconformidad entre algunos sectores de la base trabajadora.

Intereses de los trabajadores en la venta de AHMSA

El dirigente sindical reiteró que el interés común de los obreros es que la compañía encuentre un nuevo inversionista y retome operaciones, por lo que pidió evitar acciones que puedan retrasar o complicar el proceso de venta.