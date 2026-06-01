Irvin Montano muere tras brutal agresión en Benavides: claman justicia

La lucha por sobrevivir terminó. Después de permanecer una semana hospitalizado en el Hospital Amparo Pape de Benavides, Irvin Orlando Montano Reyna falleció a consecuencia de las graves lesiones que sufrió tras una brutal agresión ocurrida en la colonia Miravalle.

La noticia ha provocado una profunda conmoción entre familiares, amigos y conocidos, quienes recuerdan a Irvin, de 33 años de edad, como un hombre trabajador, tranquilo y dedicado a su familia.

De acuerdo con la información recabada, el ataque ocurrió el pasado 23 de mayo, cuando presuntamente fue agredido por tres sujetos que utilizaron bates para golpearlo, causándole heridas de extrema gravedad que obligaron a su hospitalización inmediata.

Durante días, sus familiares mantuvieron la esperanza de que lograra recuperarse. Sin embargo, las lesiones fueron devastadoras y finalmente perdió la vida tras una larga agonía.

Por estos hechos, presuntamente uno de los supuestos responsables ya se encuentra detenido; no obstante, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para determinar si hubo más personas involucradas en la agresión que terminó arrebatándole la vida.

La muerte de Irvin ha generado una ola de mensajes de condolencia en redes sociales, donde decenas de personas han expresado su solidaridad con la familia y exigido que el caso no quede impune.

Quienes lo conocieron coinciden en describirlo como un hombre trabajador, de buen trato y alejado de problemas, por lo que su muerte ha causado indignación entre quienes formaban parte de su entorno. Mientras sus seres queridos se preparan para despedirlo, también claman justicia.

Hoy, una familia enfrenta el dolor de una ausencia irreparable y exige que todos los responsables respondan ante la ley por una agresión que terminó convirtiéndose en homicidio.

Presuntamente, Irvin se encontraba en su domicilio consumiendo bebidas alcohólicas cuando varios hombres llegaron e ingresaron al lugar para agredirlo con un bate. Aunque intentó defenderse, la superioridad numérica de sus atacantes le impidió hacer más. Finalmente, lo dejaron ensangrentado y con heridas de gravedad que, días después, le costaron la vida.