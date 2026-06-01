Trabajadores de AHMSA piden frenar salida de equipos en Monclova

Representantes del Grupo de Defensa Laboral de trabajadores de Altos Hornos de México acudieron este lunes a las oficinas de la empresa para solicitar información sobre la autorización judicial para retirar diversos equipos de la siderúrgica, además de pedir que se detenga cualquier movimiento mientras no exista certeza sobre la venta de la empresa y el pago de los adeudos a los obreros.

¿Qué declararon los trabajadores de AHMSA?

Julián Torres, presidente del grupo, informó que sostuvieron una reunión con Roberto Acosta, director de Relaciones Laborales de AHMSA y enlace con el síndico del proceso concursal, para conocer la situación real sobre la extracción de aparatos y maquinaria que pertenecerían a terceros.

"Nos dice el licenciado Acosta que efectivamente sí está autorizado, pero todavía no tienen una fecha para sacar este equipo. Entonces nosotros como grupo de defensa laboral le decimos que le externen tanto al síndico como a la juez que no le muevan por ahí en estos momentos", señaló.

El representante laboral explicó que los trabajadores no se oponen a que los equipos sean entregados a sus propietarios legítimos, siempre y cuando esto ocurra después de concretarse la venta de la empresa y exista garantía de pago para los empleados.

"Somos conscientes que son equipos ajenos, que se les tienen que entregar, pero no en este momento que la gente está tan sentida y desesperada porque no ha habido avances en el proceso", expresó.

Impacto en la comunidad laboral

Torres advirtió que el retiro de maquinaria podría generar inconformidad social entre los trabajadores, debido a que aún no se publica una nueva convocatoria para la venta de AHMSA y persiste la incertidumbre laboral.

"Ni siquiera han autorizado o publicado la nueva convocatoria cuando están sacando equipos y eso a la raza le molesta y no queremos problemas", comentó.

El dirigente señaló que las empresas propietarias de los equipos argumentan afectaciones económicas por mantenerlos inactivos, sin embargo, sostuvo que los trabajadores siguen siendo los más perjudicados tras más de tres años sin recibir salarios caídos ni finiquitos.

"Los más perjudicados son los trabajadores, que tenemos tres años que no se nos han pagado salarios caídos ni finiquitos", afirmó.

Durante la reunión, también se abordó el caso de un montacargas que presuntamente intentó ser retirado la semana pasada, aunque finalmente no salió de las instalaciones.

Acciones de la autoridad en AHMSA

Julián Torres indicó que anteriormente existía un compromiso del síndico para evitar la salida de bienes hasta concretarse la venta de la empresa, pero en este caso la autorización provino directamente de la jueza, luego de que los propietarios acreditaran la pertenencia de los equipos.

Aun así, pidió coordinación entre el síndico y la autoridad judicial para aplazar las entregas y evitar tensiones entre los obreros.

"Queremos tranquilidad, queremos que los trabajadores estén tranquilos y una de las cosas para que estén tranquilos es que no estén sacando nada de la empresa hasta que nosotros tengamos la garantía de nuestros pagos", puntualizó.