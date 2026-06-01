Raúl Martínez Lucio supervisa simulacro del PREP en Coahuila

Con resultados satisfactorios concluyó el último simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en el Distrito 05 del Instituto Electoral de Coahuila, ejercicio que permitió verificar el funcionamiento del sistema que será utilizado durante la jornada electoral del próximo 7 de junio.

El presidente del Instituto Electoral de Coahuila en este distrito, Raúl Martínez Lucio, informó que la prueba fue realizada por la empresa responsable de la operación del PREP, la cual estará encargada de la digitalización y captura de datos de las actas electorales conforme sean recibidas una vez cerradas las casillas.

Objetivos del simulacro del PREP

Explicó que este simulacro tuvo como objetivo garantizar que todos los procedimientos tecnológicos y operativos funcionen correctamente para brindar a la ciudadanía información oportuna sobre el desarrollo de la elección. "Al momento de llegar el primer paquete electoral, ellos se van a encargar y van a poder ver los primeros resultados en tiempo real", señaló.

Martínez Lucio destacó que el PREP no determina resultados definitivos, sino que permite conocer una tendencia preliminar de la votación conforme avanza la captura de las actas recibidas en los centros de acopio.

Composición del equipo del PREP

Para el Distrito 05 participará un equipo integrado por un coordinador, dos acopiadores, dos digitalizadores y un técnico de soporte, personal que tendrá la responsabilidad de procesar la información electoral durante la noche de la elección. El funcionario señaló que tras la realización de este último simulacro existe confianza en que el sistema operará de manera adecuada el día de la jornada electoral, ofreciendo transparencia y acceso inmediato a la información para la ciudadanía.

Finalmente, invitó a los electores a acudir a las urnas el próximo 7 de junio y participar en este proceso democrático.