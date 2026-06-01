IEC inicia entrega de paquetes electorales en Monclova: elección 7 de junio

Este lunes dio inicio la entrega de los paquetes electorales que serán utilizados durante la jornada electoral del próximo 7 de junio, como parte del operativo encabezado por el Instituto Electoral de Coahuila para dotar a las mesas directivas de casilla del material necesario para la votación.

Acciones de la autoridad

El consejero presidente del Comité Distrital 05 del IEC en Monclova, Raúl de León, informó que durante este lunes se programó la distribución de 200 paquetes correspondientes al Distrito 05, además de alrededor de 80 del Distrito 04, pertenecientes a municipios como Abasolo, Castaños, Candela y parte de Monclova.

"Tenemos aquí 358 paquetes, 258 del Distrito 05 y 100 del Distrito 04", detalló el funcionario electoral.

Explicó que la entrega se realiza a través de los Capacitadores Asistentes Electorales, quienes trasladan la documentación directamente a los domicilios de los presidentes de las mesas directivas de casilla, responsables de mantener el resguardo hasta el día de la elección.

"Se van a entregar a los CAES para que ellos los entreguen a las presidencias de mesas de casilla. Van hasta los domicilios", señaló.

Detalles confirmados

Dentro de cada paquete electoral se incluyen boletas, listas nominales, actas de escrutinio y cómputo, marcadoras de credenciales, así como sobres y documentación oficial requerida para el desarrollo de la jornada.

Raúl de León indicó que el operativo de entrega se llevará a cabo de lunes a jueves, con la finalidad de que todo el material quede distribuido y bajo resguardo antes del domingo.

Asimismo, recordó que las casillas deberán instalarse desde las 7:30 de la mañana para iniciar la votación a partir de las 8:00 horas.

Impacto en la comunidad

En el Distrito 05 se contempla una lista nominal de aproximadamente 350 mil 150 electores que podrán participar en la jornada electoral.