AHMSA avanza en su proceso de quiebra: subasta de activos en revisión

A través de un comunicado de prensa, la Sindicatura del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) y su subsidiaria Minera del Norte (MINOSA) informó que los procedimientos legales continúan desarrollándose con normalidad, pese a versiones y comentarios que han circulado recientemente.

De acuerdo con la información oficial, las bases para la subasta de los activos fueron presentadas en tiempo y forma, dentro del plazo legal establecido y en cumplimiento de lo requerido por el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles.

La Sindicatura precisó que actualmente el proceso se encuentra en la etapa de revisión y aprobación de dichas bases. Una vez concluido este procedimiento, y de ser avaladas por la autoridad judicial, se procederá a la emisión de la convocatoria correspondiente y posteriormente a la realización de la subasta, conforme a las determinaciones que emita el juzgado.

En el mismo comunicado, se aclaró que la titular del tribunal que encabeza el proceso de quiebra, la jueza Ruth Haggi Huerta, se encuentra en funciones, luego de haber solicitado una breve licencia, desmintiendo así versiones que apuntaban a una posible suspensión o afectación en el desarrollo del procedimiento.

Finalmente, la Sindicatura reiteró su compromiso de conducir el proceso con transparencia y estricto apego al marco legal, además de mantener informadas a las partes interesadas conforme se registren avances y resoluciones relevantes dentro del concurso mercantil.