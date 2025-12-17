Retiran filtros de seguridad en Coahuila tras denuncias de cobros indebidos

Luego de las denuncias de paisanos por presuntos cobros indebidos y revisiones irregulares por parte de autoridades federales a lo largo de la carretera 57, fueron retirados los filtros de seguridad permitiendo el libre tránsito de connacionales por la entidad.

Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo y secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje, aseguró que la presión ejercida por representantes del sector turístico y empresarial fue clave para que se atendiera la problemática, luego de que durante más de una semana se recibieran quejas por los constantes abusos.

De acuerdo con la información recabada, los retenes eran atribuidos a presuntos elementos de la Fiscalía General de la República; sin embargo, al dar aviso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobernación, se determinó que no se trataba de personal acreditado.

Señaló que estos grupos serían "tolerados" o "madrinas", figuras que desde hace al menos dos años operan de manera irregular, apoyando a ciertas corporaciones, instalándose en carreteras para realizar revisiones. Mencionó que las quejas de los paisanos incluían cobros que iban desde los 2 mil pesos a los mil dólares. "Hubo quejas de mil dólares, de 500 dólares; hay un video donde están cobrando ocho mil pesos, luego bajaron a cuatro, a tres y quedaron en dos mil pesos".

Destacó que, tras la intervención de las autoridades estatales, los filtros fueron retirados y se corrigió el hostigamiento del que estaban siendo víctimas los connacionales por su paso por Coahuila.

Así mismo comentó que a pesar de que no se concretó la mega caravana de más de 3 mil vehículos que se esperaba para esta temporada, el flujo de paisanos por la región aumentó desde este miércoles.