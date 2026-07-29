Laura Jiménez entrega apoyo a familia en La Cuchilla, Múzquiz

Múzquiz, Coahuila.- La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez, realizó una visita al ejido La Cuchilla, donde sostuvo un encuentro con la señora Martha, a quien hizo entrega de un apoyo destinado al mejoramiento de su vivienda, como parte de las acciones de atención directa a las familias del municipio.

Durante la visita, la edil destacó la importancia de mantener un contacto cercano con la ciudadanía para conocer de primera mano sus necesidades y brindar soluciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Señaló que estas acciones forman parte del trabajo permanente que realiza su administración en las comunidades rurales.

Laura Jiménez afirmó que continuará recorriendo cada rincón de Múzquiz con el objetivo de escuchar a las familias y fortalecer la atención ciudadana, privilegiando un gobierno cercano y comprometido con las necesidades de la población.

La presidenta municipal reiteró que su administración seguirá impulsando programas y apoyos que beneficien a las familias muzquenses, reafirmando su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para mejorar las condiciones de vida en todos los sectores del municipio.