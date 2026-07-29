El abogado Héctor Garza cuestiona el avalúo de AHMSA por omitir reservas

El avalúo de Altos Hornos de México (AHMSA) no refleja el valor real de la empresa porque no consideró sus reservas de carbón, derechos mineros y potencial de rentabilidad futura, afirmó el abogado Héctor Garza, quien pidió una nueva evaluación antes de concretar la venta de la siderúrgica.

El litigante señaló que la valuación se concentró principalmente en los equipos e instalaciones de la compañía, sin contemplar activos estratégicos como las reservas de carbón que, afirmó, representan cerca del 33 por ciento de las reservas nacionales de México.

"Lo que realmente se va a vender, ese avalúo a mí me parece inverosímil porque nunca se evaluó la rentabilidad de la empresa, sino más bien se evaluaron los fierros, lo que está ahí, pero no lo que a futuro te va a dar esa empresa", señaló.

Garza sostuvo que AHMSA cuenta con elementos que incrementan su valor económico, entre ellos las concesiones mineras, la producción de fierro, subproductos derivados del carbón y la posibilidad de acceder a financiamiento utilizando las reservas como respaldo.

"Altos Hornos de México no está bien valuada. Está devaluada, no está evaluada correctamente y eso nos perjudica a todos", afirmó.

El abogado consideró que una revisión del avalúo beneficiaría a trabajadores, acreedores comunes y proveedores, al permitir establecer un precio más acorde con el potencial de la empresa.

Advirtió que mantener una valuación menor podría limitar la recuperación económica de los trabajadores dentro del concurso mercantil, debido a los porcentajes establecidos por la Ley de Concursos Mercantiles.

Garza explicó que una nueva revisión no implicaría reiniciar el procedimiento, sino realizar un ajuste para garantizar una venta con un valor adecuado.

"Sería más importante que se reevaluara la empresa aunque nos tardáramos seis meses y poder percibir ese otro porcentaje que no les van a dar a los trabajadores", expresó.

El abogado recordó que el valor considerado para la subasta de AHMSA rondó los 300 millones de pesos, aunque insistió en que la cifra no incorpora todos los activos y beneficios económicos de la compañía.