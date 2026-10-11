Crece incertidumbre por Altos Hornos

La solicitud de una prórroga de 90 días para avanzar en el proceso de compra de AHMSA evidencia una falta de seriedad de José Arturo Domínguez y representa una burla para los trabajadores.

Tras la solicitud presentada por el postor para la compra de AHMSA, el empresario Carlos Elizondo Delgado cuestionó que Domínguez presentara una oferta superior a los mil 127 millones de dólares para la compra y, posteriormente, solicitara una prórroga de tres meses adicionales.

Para Elizondo, la solicitud de otros 90 días representa una señal de falta de seriedad que alimenta la incertidumbre entre los trabajadores y la población de la región Centro, que esperan la reactivación de la siderúrgica.

"Te deja claro que es una falacia lo que el señor hizo, y una burla en cierta forma, para los trabajadores".

A horas de que venza el plazo para el pago del fondo de garantía, Elizondo Delgado señaló que está en duda que se cubra este monto, por lo que el proceso de venta de Altos Hornos de México podría alargarse y la agonía de los trabajadores.

¿Qué alternativas existen para la compra de AHMSA?

Señaló que aún se mantiene la otra opción de la sociedad entre Cargill y Afirme, quienes también solicitaron un plazo de 90 días para integrar una sociedad y evaluar la posibilidad de presentar una oferta.

Mencionó que esta alternativa podría tomar fuerza y planteó que Cargill busque asociarse con una acerera de clase mundial que tenga la capacidad de reactivar las operaciones de AHMSA.

Prioridades para la región Centro

El empresario subrayó que, para Monclova y la Región Centro, la prioridad es recuperar la actividad de AHMSA, independientemente de quién asuma su propiedad.

"Lo que queremos es que Altos Hornos vuelva a empezar a operar, si ya sea toda o en una parte, como sea, pero que se reactive el motor económico de la región".

También llamó a que el proceso de venta privilegie a participantes que acrediten la seriedad de sus propuestas y puedan garantizar los recursos necesarios para concretarlas.