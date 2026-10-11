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Coahuila

Protección Civil Múzquiz solicita ayuda para identificar a masculino

Colaboración ciudadana para el reencuentro familiar

Por Teresa Muñoz - 11 octubre, 2026 - 08:41 p.m.
Protección Civil Múzquiz solicita ayuda para identificar a masculino
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      Buscan a familiares de

      persona con discapacidad

      Unifican esfuerzos Protección Civil de Múzquiz y Sabinas para solicitar ayuda ciudadana e identificar al masculino que permanece en Bomberos de Palaú.

      TERESA MUÑOZ / LA VOZ

      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través de la dirección de Protección Civil Múzquiz, que encabeza el ingeniero Víctor Guajardo Loo, y en coordinación con Protección Civil y Bomberos Sabinas, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para identificar a una persona en situación de calle que actualmente se encuentra en las instalaciones de Bomberos de Palaú.

      El varón presenta discapacidad auditiva y del habla, por lo que buscan obtener información que permita conocer su identidad y localizar a sus familiares.

      A través de un llamado público, las corporaciones de emergencia pidieron a la población colaborar para lograr que esta persona pueda reencontrarse con sus seres queridos.

      Guajardo Loo señaló que cualquier dato que contribuya a identificarlo o ubicar a sus familiares puede ser de utilidad; ante lo cual, precisó, quienes lo reconozcan o cuenten con información pueden comunicarse directamente a la base de Bomberos de Palaú al teléfono 864 618 0066.

      Las corporaciones de emergencia agradecieron la colaboración de la ciudadanía y exhortaron a compartir la información para ampliar su alcance y facilitar el reencuentro familiar.

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