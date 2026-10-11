Localizan en RN a hombre sin vida

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a una vivienda de la colonia Humberto Moreira para tomar conocimiento de los lamentables hechos.

NUEVA ROSITA, Coah.- Un hombre fue localizado sin vida en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Robles y Gladiolas, en la colonia Humberto Moreira, en el municipio de San Juan de Sabinas, hecho que movilizó a las autoridades de la Región Carbonífera.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, acudieron al inmueble para tomar conocimiento de lo sucedido.

Los agentes realizaron las diligencias correspondientes y recabaron evidencias que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Detalles confirmados

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a un anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley. Este procedimiento permitirá determinar las causas precisas de la muerte, como parte de las investigaciones ministeriales.

Las autoridades competentes continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.