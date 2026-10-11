Accidente de tráileres en la carretera 57: Nueva Rosita

El accidente entre dos unidades de carga pesada obstaculizó el tráfico vehicular sobre el kilómetro 166 de la carretera federal 57, tramo Nueva Rosita-Allende, poco antes de llegar a la cuesta El Infante.

El accidente ocurrió en el kilómetro 166

Elementos de la Guardia Civil atendieron el reporte y localizaron las dos unidades involucradas en el percance, que generó afectaciones a la circulación en este tramo carretero.

Uno de los tráileres participantes es un tractocamión Kenworth, color blanco, propiedad de la empresa BRECA, conducido por Erick N., con domicilio en el municipio de Múzquiz.

La segunda unidad es otro tractocamión Kenworth, color negro, modelo 2002, que era conducido por Mariano N., quien manifestó ser originario de la ciudad de Acuña.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información proporcionada, la falta de precaución habría sido el factor que ocasionó el accidente en este punto conocido como la cuesta El Infante.

Por fortuna, el encontronazo no dejó pérdidas humanas. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades.

De igual forma, se reabrió la circulación al tráfico vehicular por dicho tramo carretero.