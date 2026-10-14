Carlos Villarreal advierte sobre la falta de garantía de AHMSA en Monclova

Tras confirmarse que Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) no depositó la garantía de seriedad para la compra de Altos Hornos de México (AHMSA), el alcalde Carlos Villarreal Pérez pidió evitar falsas expectativas y esperar definiciones sobre el futuro de la siderúrgica.

El plazo para presentar los 56.3 millones de dólares requeridos venció el 13 de octubre sin que ninguno de los postores precalificados cumpliera con el depósito, de acuerdo con información de la sindicatura de AHMSA.

"En ese tema ya estamos cansados, porque ha habido muchos temas en los que no se les ha dado una solución a las familias", expresó el edil, al referirse a la incertidumbre que ha rodeado el futuro de la acerera.

Villarreal Pérez reconoció que la crisis de AHMSA ha afectado durante años a miles de familias de Monclova y de las regiones Centro, Carbonífera y Norte de Coahuila, que dependían directa o indirectamente de la actividad industrial.

Ante este panorama, llamó a mantener la unidad y confiar en que lleguen mejores oportunidades para la región. "Creo que las familias de la Región Centro somos gente fuerte, gente que está buscando cómo vengan mejores cosas para los nuestros y donde tenemos que estar unidos para que se generen estas situaciones", expresó.

El alcalde también destacó la importancia de fortalecer las empresas que ya operan en Coahuila y atraer nuevas inversiones que generen empleos. Señaló que Monclova prevé cerrar el año con 13 parques industriales y mencionó la llegada de empresas como Yura, Dual y Doosung, además de las expansiones de compañías establecidas en la región, como Arcosa y Wittur.

Agregó que el municipio trabaja con universidades, preparatorias y centros de capacitación, como el ICATEC, para desarrollar las habilidades de jóvenes y trabajadores, a fin de que puedan aprovechar las oportunidades laborales que surjan.

Mientras continúa el proceso de AHMSA, Villarreal Pérez insistió en que las familias necesitan soluciones concretas y que la información sobre el futuro de la empresa debe manejarse con responsabilidad.