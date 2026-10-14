Estrena el Rodeo Saltillo Sede de primer nivel

SALTILLO, Coah. - El Rodeo Saltillo 2026 contará con nuevas instalaciones para recibir a visitantes de México y otros países, con cuatro días de conciertos, gastronomía, competencias nacionales e internacionales y exposiciones ganaderas, del 15 al 18 de octubre.

Durante la inauguración de Expo Coahuila, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que el recinto permitirá ampliar la capacidad para albergar el evento y fortalecer el orgullo por las tradiciones de la región.

El edil señaló que la programación incluirá la Expo Gan Coahuila y la Exposición Nacional Angus, que reúne a productores y expositores de todo el país.

“Llegó el día, el Rodeo Saltillo 2026 nos espera con cuatro días de grandes conciertos, de gastronomía, competencias nacionales e internacionales de rodeo”, expresó.

Díaz González afirmó que las nuevas instalaciones son de primer nivel y están a la altura de la capital de Coahuila. Añadió que esperan recibir a visitantes de distintas partes del estado, del país y del extranjero.

El alcalde también invitó a las familias a disfrutar de las actividades como una oportunidad de convivencia y recreación, además de convocar a los competidores a demostrar su talento, preparación y valentía.

En su mensaje, destacó que Saltillo busca consolidarse como sede de eventos internacionales mediante el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Como ejemplo, mencionó la final de la Copa del Mundo de salto con garrocha, realizada recientemente en la ciudad y transmitida en más de 70 países.

Díaz González concluyó con una invitación a mantener viva la tradición del rodeo y fortalecer el orgullo por las raíces de Coahuila.

“Que se sienta el orgullo de nuestras raíces y que siga creciendo esta gran tradición que nos representa. ¡Que viva Coahuila, que viva Saltillo y que viva el Rodeo Saltillo!”, expresó.