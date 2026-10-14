Choque entre camioneta y automóvil deja lesiones en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coah.- Un choque entre una camioneta Ford Super Duty y un automóvil Nissan Sentra dejó daños materiales y personas con molestias físicas en el barrio El Alto de esta ciudad.

Dicho percance se registró en el cruce de las calles Jesús Pader y Morelos, donde elementos del Mando Coordinado localizaron ambas unidades involucradas.

De acuerdo con el reporte policial, la camioneta Ford Super Duty, modelo 2004, color arena, conducida por José Alberto N, de 21 años, circulaba por la calle Jesús Pader cuando presuntamente ignoró el señalamiento de alto, impactándose contra un Nissan Sentra blanco, modelo 2016, conducido por Franciela N, de 25 años.

El automóvil presentó daños en las puertas del lado izquierdo, la fascia trasera, la polvera, el retrovisor y el vidrio lateral. Tras el impacto, la conductora y su acompañante, Eglantina N, de 54 años, manifestaron sentir molestias físicas. También viajaba un menor de tres años.

Paramédicos de la Cruz Roja, a bordo de la unidad COAH-104, valoraron a las ocupantes y detectaron presión arterial elevada en ambas mujeres. La conductora refirió adormecimiento del brazo izquierdo, mientras que su acompañante manifestó dolor en la cintura. Ambas se trasladaron por sus propios medios al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" para recibir valoración médica inmediata.

Por lo que respecta a José Alberto N., fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por los presuntos delitos de daños, lesiones y lo que resulte. Ambos vehículos quedaron bajo resguardo en el corralón de Grúas Salas.