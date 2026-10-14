Quería comprar Ahmsa solo con 5 mil pesos

Pese a haber ofertado mil 400 millones de dólares por Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA), representada por Arturo Domínguez, depositó únicamente 5 mil pesos como parte de la garantía de seriedad que debía respaldar su propuesta, cuyo monto requerido ascendía a aproximadamente 56.3 millones de dólares.

Ante el incumplimiento, la jueza Ruth Haggi Huerta García ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si los hechos podrían constituir el delito de falsedad de declaraciones, de acuerdo con la versión simplificada del acuerdo judicial del 14 de octubre de 2026.

El documento, correspondiente a los expedientes 19/2023 de AHMSA y 77/2022 de MINOSA, señala que el participante no exhibió la garantía de seriedad requerida para respaldar su postura durante la audiencia de subasta celebrada el pasado 25 de septiembre. La diferencia entre la oferta anunciada y el depósito realizado evidencia la falta de cumplimiento de uno de los requisitos establecidos para respaldar la participación en el procedimiento de venta de ambas empresas.

En su resolución, la jueza consideró que esta conducta representó una falta de formalidad y desdén hacia el compromiso expresado durante la audiencia, en perjuicio de los principios de buena fe que deben regir los concursos mercantiles. Por ello, ordenó remitir los hechos a la FGR para que, dentro de sus atribuciones, determine si existe fundamento para investigar una posible falsedad de declaraciones, conducta prevista en el artículo 247 del Código Penal Federal.

La determinación judicial no representa por sí misma una declaración de culpabilidad contra el representante de CIESA ni contra la empresa, sino que corresponde a la Fiscalía analizar los hechos y establecer si procede alguna acción conforme a derecho. El caso se suma a las dificultades que enfrenta el proceso para concretar la venta de AHMSA y MINOSA, luego de que venciera el plazo para presentar las garantías de seriedad exigidas a los postores precalificados.

La falta de cumplimiento de este requisito mantiene la atención sobre las alternativas para dar continuidad al procedimiento concursal y concretar la venta de las empresas, en un proceso en el que están en juego los derechos de trabajadores y acreedores.