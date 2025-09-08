Iniciativa Privada respalda a Claudia Sheinbaum ante retos económicos

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado en claro su interés de solucionar el conflicto de Altos Hornos de México, lo que genera una percepción positiva entre los representantes de la Iniciativa Privada en la región Centro.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, destacó la importancia de que la mandataria reconozca los retos económicos que enfrentan las regiones Centro y Carbonífera.

Señaló que se tuvo un mensaje positivo, en el que destacó la coordinación que se mantiene con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que ha generado una buena sinergia entre el gobierno federal y el estado.

Uno de los puntos centrales fue el tema de AHMSA, que es un compromiso del Gobierno Federal, que viene a liberar la tensión que existe en la región, al mantenerse el interés de la presidenta por resolver el problema.

"Se ve que hay interés de atender la problemática en la región y esperamos que se cumpla lo que por justicia les pertenece a los trabajadores", señaló.

Por su parte, Eugenio Williamson Yribarren, ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), consideró que la postura de Sheinbaum abre una ruta clara hacia la reactivación de la acerera.

"Lo vemos positivo, vemos a una presidenta que tiene disposición, esperemos que sea ágil esta decisión de ayudar, que no tarde, que no pase este año en que la empresa ya se venda, lo vemos con muy buenos ojos porque su antecesor, prácticamente no movió un dedo en este tema".

Williamson subrayó que la actual administración ha mostrado apertura política al trabajar en conjunto con el gobernador de Coahuila, sin importar los colores partidistas.

"La Presidenta, mis respetos, ha hecho un buen trabajo. Ha demostrado que, a pesar de que Coahuila es de otro color, hay disposición de atender el conflicto. Esa empresa nunca debió haber cerrado", señaló.

El sector privado coincidió en que la resolución del caso AHMSA es crucial para aliviar la crisis económica que por años ha golpeado a miles de familias en Monclova y la región Carbonífera.