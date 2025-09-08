Rescate de emergencia en mina de Sabinas moviliza a autoridades

Sabinas, Coahuila.— La tarde de este lunes se registró un incidente al interior de una mina de arrastre ubicada en el Ejido El Mezquite, perteneciente al municipio de Sabinas. De acuerdo con los primeros reportes, problemas técnicos al interior del sitio provocaron una situación de riesgo que movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia, incluyendo personal de Protección Civil municipal.

En el momento del percance, once trabajadores se encontraban laborando en el interior de la mina. Cinco de ellos lograron salir por sus propios medios, mientras que seis permanecen atrapados bajo tierra. Las condiciones técnicas del lugar han dificultado el acceso, por lo que las maniobras de rescate se realizan con extrema precaución.

Autoridades locales han activado los protocolos correspondientes para atender emergencias mineras, en coordinación con instancias estatales. Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial sobre el estado de los trabajadores atrapados y las causas del incidente.

La comunidad del Ejido El Mezquite ha comenzado a congregarse en las inmediaciones de la mina, en espera de noticias. Familiares de los mineros permanecen atentos, mientras se refuerzan las labores de rescate con apoyo especializado.

Este nuevo incidente pone de relieve la necesidad urgente de revisar las condiciones de seguridad en las minas de la región carbonífera, donde el trabajo diario implica riesgos que deben ser atendidos con responsabilidad y vigilancia constante.