Intervención de la Procuraduría en caso de agresión a docente de Secundaria Técnica 35

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia intervendrá en el caso de la agresión a un docente de la Secundaria Técnica 35, donde se brindará atención al menor involucrado y a su familia, además de acompañamiento jurídico en caso de que se continúe con la denuncia presentada ante la Fiscalía.

Martha Herrera, subprocuradora de la dependencia, informó que sostendrán una reunión con directivos de la escuela para revisar los protocolos de detección y atención del riesgo escolar.

"Tenemos que dar un puntual seguimiento a que este adolescente vaya a terapia, sea canalizado a una restitución integral con un acompañamiento psicoemocional que le permita desarrollarse adecuadamente en el entorno estudiantil sin que a nadie se le ponga en riesgo", explicó.

La funcionaria precisó que primero se reunirán con directivos y posteriormente citarán a los padres de familia del alumno, para integrarlos a un esquema de terapias psicológicas y concientización.

"Lo más importante es concientizar a la familia de que este es un trabajo en equipo, el vivir en paz y armonía en el entorno escolar. Eso viene desde casa", apuntó.

Herrera aclaró que hasta el momento no existen antecedentes de agresiones similares turnados a la PRONNIF, por lo que se establecerá el protocolo que se seguirá en este caso en específico.

En cuanto a la denuncia, subrayó que será la Fiscalía la que determine el curso legal, mientras que la Procuraduría dará acompañamiento a fin de garantizar los derechos del menor durante un eventual proceso judicial.

"Si se integra una carpeta de investigación que amerite una vinculación a proceso, nosotros estaremos acompañando a la familia y al adolescente para que no se vulneren sus derechos", detalló.

No obstante, la subprocuradora recordó que cualquier adolescente que cometa actos que puedan ser tipificados como delito enfrentará consecuencias.