AHMSA: Desmantelar la empresa afectaría a la economía de la región Centro

La posibilidad de desmantelar Altos Hornos de México para venderla por partes representa una pérdida de valor y un golpe adicional para la región Centro, advirtió el ex presidente de la Canacintra, quien señaló que la prioridad debe ser obtener el mayor ingreso posible por la empresa y mantenerla como unidad productiva.

Alejandro Loya, que el objetivo principal dentro del proceso concursal debe ser obtener el mayor ingreso posible por la acerera, por lo que fragmentarla implicaría prácticamente comercializarla como desecho. "Lo que se busca es tener el mayor precio posible. Al hacerlo por unidades es prácticamente decir que se va a vender como chatarra".

Indicó que una venta por partes no solo reduciría el valor global de la compañía, sino que también prolongaría los tiempos legales y administrativos, afectando tanto a acreedores, como proveedores y los extrabajadores que esperan recuperar recursos.

Loya subrayó que AHMSA es una siderúrgica integrada, característica que le da un valor estratégico en el mercado, ya que este tipo de complejos son cada vez menos comunes a nivel internacional. "Es una serie integrada, de las pocas que existen. Por eso se requiere venderla en conjunto, como un negocio funcional que pueda volver a producir", afirmó.

Respecto a las siguientes etapas del proceso, consideró probable que algunos inversionistas opten por esperar a una eventual tercera subasta, en donde el precio base podría reducirse conforme lo marca la ley. Sin embargo, señaló que en las próximas rondas podrían surgir nuevos interesados, ante la reducción del precio, empresas vinculadas directamente con la industria del acero, y que abrirían un escenario más favorable para la reactivación de la planta, a diferencia de Fintech que es un grupo crediticio.

Loya insistió que desmantelar la siderúrgica sería una medida extrema que impactaría no solo a la empresa, sino a toda la economía regional. "Lo importante es que la planta arranque otra vez, aunque sea a una parte de lo que era, pero que vuelva a producir", indicó.