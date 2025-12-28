Solensa S.A. de C.V. demanda separación de bienes a AHMSA en Monterrey

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles admitió la demanda incidental promovida por Solensa, S.A. de C.V., con la que solicita la separación de bienes de la masa concursal dentro del procedimiento que enfrenta Altos Hornos de México (AHMSA).

La promoción fue presentada por Miguel Antonio Ortiz Verduzco, apoderado legal para pleitos y cobranzas de la empresa, personalidad que acreditó mediante el instrumento público número 37,301 otorgado ante notario en Monterrey, Nuevo León.

En el acuerdo fechado el 24 de diciembre de 2025, la autoridad federal determinó admitir la demanda incidental con fundamento en los artículos 70, 71 fracción VII inciso a), 72 fracción I y 267 de la Ley de Concursos Mercantiles, y ordenó dar vista a la comerciante AHMSA y al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez para que, en un plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga.

En caso de no haber oposición, la separación podría decretarse de manera directa.

El juzgado también reconoció como autorizado para actuar en términos amplios al abogado Daniel Abad Escobar Palacios, tras verificarse la vigencia de su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas.

No obstante, se precisó que Solensa no figura como acreedora reconocida en la sentencia de graduación y prelación de créditos emitida el 15 de noviembre de 2023, por lo que no se autorizó el acceso electrónico al expediente, salvo para efectos de notificación del acuerdo por única ocasión, a través de los usuarios registrados "MIGUEL1997" y "DanielAEP".

El acuerdo fue firmado por la jueza Ruth Haggi Huerta García y certificado por la secretaria Marlene Sandra Chávez Reyes, quien dio fe de la incorporación del documento al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.