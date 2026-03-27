Banco Actinver interviene en inspección judicial de AHMSA en Monclova

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles registró avances clave en el proceso de AHMSA. En primer lugar, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez subsanó las omisiones en su séptimo informe bimestral, corrigiendo datos sobre pasivos que habían sido observados anteriormente, con lo que el reporte quedó formalmente incorporado al expediente.

En el ámbito patrimonial, el juzgado autorizó que mandatarios de Banco Actinver intervengan en las diligencias de inspección judicial en las instalaciones de la acerera en Monclova. Estas acciones forman parte de los incidentes de separación de bienes de la masa concursal promovidos por la institución financiera.

Finalmente, el proceso suma presión laboral. El Tercer Tribunal Laboral Federal informó que venció el plazo para que AHMSA cumpliera voluntariamente una condena en favor del trabajador José Chávez Peña. Por ley (Art. 224), este adeudo deberá ser considerado como crédito prioritario, sumándose a la lista de pagos pendientes que la empresa deberá enfrentar dentro del concurso.