Ricardo Lazalde advierte sobre el riesgo del precio del diésel en México

Empresarios gasolineros advirtieron que el acuerdo para mantener el precio del diésel en 28.50 pesos por litro podría estar en riesgo de continuar el aumento en el costo del barril de petróleo a nivel internacional, que en lo que va del año ha tenido un incremento del 50 por ciento.

Ricardo Lazalde González, del grupo Miguel A. Lazalde, señaló que el encarecimiento del barril del petróleo que pasó de 60 a más de 90 dólares, tras el conflicto armado que se mantiene en Medio Oriente, encendió alertas en el sector.

Indicó que aunque el Gobierno Federal ha aplicado una serie de estímulos para contener el impacto y mantener a la baja el precio de los combustibles, esto ya comenzó a afectar el costo del transporte y la industria.

Reconoció que se mantiene un compromiso para "topar" el precio de la gasolina magna y recientemente se estableció otro para fijar el precio del diésel en 28.50 pesos por litro, el cual tratan de mantener.

Mencionó que como empresarios buscan la manera de respetar este precio, sin embargo reconoció que será complicado continuar el alza en los precios.

"Ahorita tanto el gobierno como los empresarios tratamos de mantener los precios y no aplicar el aumento al cliente, sobre todo en el diésel que es de suma importancia para el transporte de insumos, pero de seguir aumentando el precio, tendremos que aplicar los ajustes".

Señaló que se han reducido los márgenes de ganancia, ganando un peso por litro, lo cual no cubre los gastos de operación, sobre todo cuando se surte en áreas lejanas, que implica mayor costo.

El empresario mencionó que el tope de 28.50 pesos es un acuerdo voluntario, en el que no están obligados, pero se buscará mantener este precio para evitar una escalada en el precio de los productos.