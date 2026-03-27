Carlos Villarreal da inicio al Festival Vaquero 2026 en Monclova

Con un recorrido inaugural encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, este viernes 27 de marzo dio inicio el Festival Vaquero 2026 en las instalaciones del estadio Monclova, un evento que promete consolidarse como uno de los más importantes de la región al combinar cultura, gastronomía, música y tradición.

Acompañado por alcaldes de la región Centro-Desierto, así como funcionarios municipales y estatales, el edil recorrió los distintos espacios del festival, saludando a participantes y asistentes en el arranque de esta celebración que se extenderá hasta el próximo domingo 29 de marzo.

Durante su recorrido, Villarreal visitó los stands instalados por alumnos, maestros y directivos de diversas universidades de Monclova, quienes forman parte activa del festival con proyectos y exposiciones.

Posteriormente, se dirigió a los espacios representativos de municipios como Candela, Abasolo, Ocampo, Cuatrociénegas, San Buenaventura, Frontera y Castaños, donde los asistentes pueden disfrutar de degustaciones gastronómicas y adquirir productos elaborados en cada localidad.

El festival contempla una amplia oferta para toda la familia, con áreas de artistas locales, zona gastronómica y espacios destinados a restaurantes que ofrecerán diversas opciones culinarias.

Además, se llevará a cabo un concurso de parrilladas con la participación de reconocidos parrilleros provenientes de distintas partes de Coahuila y del país, lo que añade un atractivo especial para los amantes de la cocina al carbón.

En el ámbito musical, el evento contará con dos escenarios: uno dedicado a talento local y otro de mayor capacidad donde se presentarán agrupaciones de renombre.

Este viernes, el arranque artístico estará a cargo de La Casetera, mientras que el sábado se espera la presentación del grupo Pesado. Para estos espectáculos, el acceso tendrá un costo de 350 a 400 pesos.

El festival cerrará el domingo con un rodeo, reforzando el carácter tradicional y vaquero del evento.

Autoridades estiman que el Festival Vaquero 2026 generará una derrama económica de hasta 40 millones de pesos, impulsada no solo por la afluencia al evento, sino también por la realización de actividades deportivas y culturales durante el fin de semana en la ciudad.