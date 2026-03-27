Carlos Villarreal Pérez inicia recarpeteo en Monclova: obras en Las Flores y El Pueblo

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura urbana, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega y arranque de dos obras de recarpeteo en las colonias Las Flores y El Pueblo, con una inversión significativa que busca mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias.

En la colonia Las Flores, el edil realizó la entrega de la obra de recarpeteo de la calle Chapultepec, en el tramo comprendido entre Texcoco y El Potrero, la cual contó con una inversión superior a los 5.5 millones de pesos, dentro del Plan de Inversión municipal.

Durante su mensaje, Villarreal Pérez destacó que para este 2026 se mantiene una coordinación estrecha con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de concretar inversiones superiores a los 650 millones de pesos en distintos ejes de gobierno. Entre estos, resaltó áreas clave como seguridad, desarrollo económico, infraestructura, imagen urbana y programas sociales, considerados pilares para el desarrollo de Monclova.

Asimismo, informó que como parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", se dio inicio a los trabajos de recarpeteo en la calle Privada Guadalupe Victoria, entre Cuauhtémoc y 2 de Abril, en la colonia El Pueblo.

El alcalde subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura en todos los sectores de la ciudad, en coordinación con las obras sociales impulsadas por el Gobierno del Estado.

Vecinos de ambas colonias expresaron su agradecimiento por las obras, al señalar que representan una mejora directa en su entorno y en su calidad de vida, al contar con vialidades más seguras y en mejores condiciones.

Pie de foto, CARO 54 A El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega de la obra de recarpeteo en la calle Chapultepec, en la colonia Las Flores.

Pie de foto, CARO 54 B Las obras de recarpeteo buscan mejorar la movilidad y fortalecer la infraestructura urbana en distintos sectores de la ciudad.