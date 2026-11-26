VILLA DE ESPERANZAS, Coah.- La alcaldesa del Pueblo Mágico de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, informó que su Segundo Informe de Gobierno se llevará a cabo el 11 de diciembre.

Destacó que el recinto oficial para dicho evento será el Club de Leones de Múzquiz y que el horario está por definirse, esperando contar con la presencia del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

La edil mencionó que su administración avanza cada vez más en todos los rubros, sobre todo en abatir los rezagos que se tenían, con trabajo continuo para mejorar las condiciones de vida de la población.

Afirmó que seguirá adelante realizando obras que redunden en una mejor calidad de vida para todas las familias que habitan el Pueblo Mágico, sin quitar el dedo del renglón por el bien de la gente y por el amor que le tiene a Múzquiz, al que calificó como un bello municipio.

Reiteró que el informe incluirá los avances logrados en lo que va de su gestión y las acciones proyectadas para cerrar el año con buenos resultados para los muzquenses.

Cabe señalar que, tentativamente, el Segundo Informe de Gobierno se realizará entre las 12:00 del mediodía y 1:00 de la tarde, así lo mencionó la alcaldesa.