AHMSA EN LA CUERDA FLOJA: JUEZA EXIGE BASES DE SUBASTA Y APERCIBE CON MULTA AL SÍNDICO

El proceso de venta de los activos de AHMSA entró en una fase crítica luego de que la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, ordenara al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez que entregue en un plazo de 48 horas las bases oficiales de la subasta mediante la cual se pretende enajenar la empresa como unidad productiva.

El requerimiento judicial surge al detectar que en la propuesta de venta presentada por el propio síndico se hace referencia constante a dichas bases de subasta, pero sin que estas hayan sido exhibidas ante el juzgado, situación que, a decir de la autoridad, impide garantizar la publicidad, transparencia y certeza jurídica del proceso para todas las partes interesadas.

La jueza advirtió que de no cumplir con la orden en el plazo establecido, el síndico será sancionado con una multa equivalente a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, lo que refleja la presión judicial para destrabar la venta de una empresa estratégica para la región centro de Coahuila.

SÍNDICO INCUMPLE REQUERIMIENTOS LEGALES

En el mismo acuerdo judicial, trascendió que el síndico no cumplió adecuadamente con otro requerimiento previo, relacionado con la presentación de documentos originales exigidos por el artículo 202 de la Ley de Concursos Mercantiles, específicamente las manifestaciones de las empresas Química Magna, SA de CV, y MagIron LLC, donde deberían declarar la inexistencia de vínculos patrimoniales o familiares con AHMSA.

Aunque el síndico presentó versiones digitalizadas señalando que eran copias fieles, la juzgadora determinó que no tienen validez legal al tratarse de documentos privados, por lo que le concedió una última oportunidad de tres días para entregar los originales, bajo el mismo apercibimiento legal.

MILLONARIAS CONDENAS LABORALES CONTRA AHMSA

La situación financiera de la acerera se agrava aún más, luego de que el Tercer Tribunal Laboral Federal en Saltillo notificara una sentencia en la que se condenó a AHMSA al pago de diversas prestaciones laborales al trabajador Armando Jorge Ferriz Domínguez, cuyo monto será incorporado al orden de prelación de créditos del concurso mercantil.

Adicionalmente, el Segundo Tribunal Laboral Federal también informó al juzgado sobre un convenio firmado en otro juicio laboral, donde AHMSA se comprometió a pagar la cantidad de 4 millones 244 mil 150.53 pesos a favor del trabajador Javier Castorena Velázquez, deuda que deberá ser igualmente considerada dentro de la lista de pagos laborales prioritarios.

VENTA BAJO LA LUPA

Mientras tanto, instituciones acreedoras como Caterpillar Crédito ya solicitaron copias certificadas del expediente, preparando posibles acciones dentro del concurso mercantil, lo que confirma el creciente interés legal y financiero alrededor del desmontaje de la empresa.

Con estos movimientos judiciales, el futuro de AHMSA permanece en completa incertidumbre, marcado por incumplimientos procesales del síndico, adeudos laborales millonarios y la falta de transparencia en la propuesta de venta, elementos que mantienen bajo tensión el proceso de enajenación de la otrora principal acerera de México.