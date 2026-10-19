Reclamación de equipos por acreedores: AHMSA en Monclova

La salida de equipos reclamados por acreedores de Altos Hornos de México no afecta el valor de la empresa, siempre y cuando se demuestre que los bienes no son propiedad de la siderúrgica.

Carlos Elizondo Delgado, representante de la iniciativa privada, consideró legítimo que los propietarios soliciten al síndico y a la jueza del concurso mercantil la restitución de los equipos que se encuentran al interior de AHMSA, una vez que acrediten la propiedad de los mismos.

Señaló que es un derecho que tienen como propietarios y que la salida de estos equipos no afecta el valor de la empresa, ni el proceso de venta, ya que no forman parte de los activos. "Si no son de Altos Hornos, nada tiene que objetar nadie, porque no es propiedad de la empresa ni está en el inventario, ni afecta en lo más mínimo el valor que tiene asignado", sostuvo.

La solicitud de entrega de equipos se ha incrementado luego de que no se concretara la venta de AHMSA en la segunda subasta, y tras el antecedente del retiro de equipos por parte de Moncargas Bravo. Empresas como Transportes Especializados Bortoni y Trinity demandaron la entrega de equipos, lo que podría generar tensión, sobre todo con los trabajadores que mantienen el bloqueo en los accesos de la empresa.

"Seguramente va a causar algún detalle, alguna queja de los obreros que están cuidando las puertas por el hecho de que va a salir más equipo". El empresario señaló que es un tema delicado ante la desesperación que existe entre los trabajadores por el tiempo que han pasado en espera de una solución y la expectativa que generó la propuesta de compra que finalmente no se concretó.

En cuanto al futuro de la siderúrgica, señaló que la iniciativa privada mantiene la esperanza de que Cargill y Afirme logren integrar un consorcio para adquirirla y reactivarla.