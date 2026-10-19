Más de 10 mil familias en Sabinas recibirán apoyo alimentario

SABINAS, Coah.- La coordinadora municipal del programa Mejora Coahuila en Sabinas, licenciada Claudia Garza Iribarren, informó que actualmente se encuentran en campo, como lo instruye el gobernador Manolo Jiménez Salinas, realizando el empadronamiento de beneficiarios para el programa alimentario en el municipio de Sabinas para el cierre de año.

Precisó que en unas semanas iniciará la entrega de leche y huevo, con el cual se busca beneficiar a más de 10 mil familias en el municipio, cifra que corresponde al padrón actual de beneficiarios.

Añadió que Mejora mantiene vigentes otros apoyos para las familias, como la venta de tinacos a bajo costo, cemento, pintura e impermeabilizante, con el objetivo de apoyar la economía familiar y mejorar las condiciones de las viviendas en la región.

Señaló que la intención es incrementar el número de beneficiarios, por lo cual visitan domicilios para agregar a más personas a estos nobles programas.

A punto de cerrar el presente año 2026, añadió que se sigue trabajando fuertemente llevando beneficios a todas las personas para que tengan una mejor calidad de vida.

La coordinadora del programa Mejora Coahuila, Claudia Garza Iribarren, enfatizó la importancia de realizar un empadronamiento efectivo para asegurar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Este esfuerzo se alinea con las directrices del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha priorizado el bienestar de las familias en Sabinas.

La entrega de leche y huevo se llevará a cabo en las próximas semanas, y se espera que más de 10 mil familias se beneficien de este programa alimentario. Además, se están implementando otros apoyos económicos que buscan mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Sabinas.

El programa Mejora Coahuila no solo se enfoca en la alimentación, sino que también ofrece materiales de construcción a bajo costo, lo que representa una oportunidad para que las familias mejoren sus hogares y, por ende, su calidad de vida. La coordinadora Claudia Garza Iribarren se muestra optimista sobre el impacto positivo que estos programas tendrán en la comunidad.