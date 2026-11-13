Protestan obreros en la Puerta #3

Integrantes del grupo de obreros en resistencia de Altos Hornos de México (AHMSA), encabezados por Ervey Valenzuela de la Torre, realizaron una protesta con pancartas en el acceso de la puerta 3 para exigir el pago íntegro de sus finiquitos y rechazar lo que calificaron como una burla tras la reciente visita de funcionarios de la Secretaría del Trabajo.

En entrevista, Valenzuela de la Torre manifestó el hartazgo de la base trabajadora tras cuatro años de conflicto —y próximos a iniciar el quinto—, señalando que las autoridades federales acudieron a la región centro sin propuestas concretas y únicamente "a escuchar", lo cual consideró inaceptable ante la crisis que enfrentan cerca de 14 mil familias.

El vocero de los inconformes denunció que, con el aval de la prórroga de 90 días otorgada dentro del proceso legal y la falta de certezas del consorcio interesado en la siderúrgica, se pretende despojar a los trabajadores de un año y nueve meses —casi dos años— de antigüedad, lo que mermaría directamente el monto de sus liquidaciones.

Asimismo, cuestionó la incongruencia de haber fijado el cierre para la subasta de la empresa desde el 31 de mayo de 2025 mientras continúan los aplazamientos, y criticó la postura de representantes de Relaciones Laborales, como el licenciado Roberto Acosta, por sugerir que los ajustes a los finiquitos se realicen después de concretarse la venta de la acerera, advirtiendo que, una vez vendida, no habrá correcciones.

Valenzuela de la Torre también arremetió contra el síndico del proceso de quiebra por la falta de transparencia sobre el destino de los recursos obtenidos tras el agotamiento de los fondos de Coahuila-Durango, e hizo un llamado directo a la jueza Ruth Haggi Huerta García para que garantice legalidad, transparencia y frene las dilaciones.

Finalmente, lamentó el abandono institucional hacia los ex trabajadores de la región centro, señalando que actualmente tienen a un compañero delicado de salud y temen que se sume a la lista de casi 100 obreros fallecidos durante la espera, por lo que advirtió que, de no respetarse su antigüedad completa, tomarán nuevas medidas de presión.